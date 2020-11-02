Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Ankaragücü karşısında gösterdiği gayret ve performansla Fatih Terim'in beğenisini kazandı. Özellikle Diagne'nin müthiş isteksiz ve faydasız oyununa çok kızan Terim, takımda forvet olmamasına rağmen Senegalli golcüyü oyundan alıp 56. dakikada Arda'yı sahaya sürmüştü.
30 dakikada fazla forvetsiz oynamasına rağmen daha hücumcu bir görüntü çizen takımda Arda'nın etkisi hissedilmişti. İstatistiklere göre Arda 34 dakikada 33 kez topla buluştu. Diagne ise şut bile çekemedi.