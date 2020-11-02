Futbol Galatasaray'da Arda Turan formayı yine alıyor

Galatasaray'da Arda Turan formayı yine alıyor

Futbol

Son iki haftada iki galibiyet alan ancak oyun olarak sınıfta kalan Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e dönüyor. Fatih Terim'in gözüne giren tecrübeli oyuncu, Ankaragücü karşısında Diagne'nin yerine oyuna girmiş ve oyunun iki yönüne de ciddi katkı vermişti.

02 Kasım 2020, Pazartesi 09:55 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Ankaragücü karşısında gösterdiği gayret ve performansla Fatih Terim'in beğenisini kazandı. Özellikle Diagne'nin müthiş isteksiz ve faydasız oyununa çok kızan Terim, takımda forvet olmamasına rağmen Senegalli golcüyü oyundan alıp 56. dakikada Arda'yı sahaya sürmüştü.

30 dakikada fazla forvetsiz oynamasına rağmen daha hücumcu bir görüntü çizen takımda Arda'nın etkisi hissedilmişti. İstatistiklere göre Arda 34 dakikada 33 kez topla buluştu. Diagne ise şut bile çekemedi.


Terim, maç sonu Diagne'yi eleştirmişti. Babel'in en uçta oynadığı yarım saatte daha etkin görünmesi, Diagne'nin yedek forvet unvanını bile kaybedebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan üç isim olan Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir'in MR'ları ise bugün çıkacak ve durumları netleşecek.

Sonuçlara göre Sivas deplasmanının kadrosu belli olacak. Ancak Arda ile beraer Falcao'nun da ilk 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Terim, Donk ve Linnes'i de şimdiden hazırlıyor.

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