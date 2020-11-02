Terim, maç sonu Diagne'yi eleştirmişti. Babel'in en uçta oynadığı yarım saatte daha etkin görünmesi, Diagne'nin yedek forvet unvanını bile kaybedebileceği anlamına geliyor.

Ayrıca Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan üç isim olan Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir'in MR'ları ise bugün çıkacak ve durumları netleşecek.

Sonuçlara göre Sivas deplasmanının kadrosu belli olacak. Ancak Arda ile beraer Falcao'nun da ilk 11'e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Terim, Donk ve Linnes'i de şimdiden hazırlıyor.