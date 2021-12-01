Futbol Galatasaray’da Arda Turan takımla çalıştı

Galatasaray’da Arda Turan takımla çalıştı

Futbol

Galatasaray’da Arda Turan takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 15’inci haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

01 Aralık 2021, Çarşamba 23:14 Son Güncelleme:
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Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dört gruba ayrılan oyuncular, iki yarı alanda turnuva usulü çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Sakatlığını atlatan Arda Turan, uzun bir aranın ardından bugün gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünde kontrollü bir şekilde takımla çalıştı.

Öte yandan ABD’deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, İstanbul’a dönerek atletik performans ekibi ile çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Altay maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSTANBUL (DHA)

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