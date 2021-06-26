Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da gözler sözleşmesi biten isimlerde. Sözleşmesi sona ermesine rağmen, Fatih Terim takımın başına geçtikten sonra Florya'daki antrenmanlara katılan Arda Turan, Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu ile1+1 yıllık mukavele yapılacak.



