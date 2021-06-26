Futbol Galatasaray'da Arda Turan yakın zamanda imzayı atacak!

Galatasaray'da Arda Turan yakın zamanda imzayı atacak!

Futbol

Galatasaray'da Arda Turan yakın zamanda imzayı atacak!

Galatasaray'da sözleşmesi sona erdiği halde takım ile antrenmanlara çıkan Arda Turan'ın yakın zamanda sözleşme imzalaması bekleniyor.

26 Haziran 2021, Cumartesi 12:12 Son Güncelleme:
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Galatasaray 'da transfer çalışmaları sürerken bir yandan da gözler sözleşmesi biten isimlerde. Sözleşmesi sona ermesine rağmen, Fatih Terim takımın başına geçtikten sonra Florya'daki antrenmanlara katılan Arda Turan, Galatasaray'la yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre tecrübeli futbolcu ile1+1 yıllık mukavele yapılacak.


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