Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray'ın ideal 11'i yazıldığında yeri garanti olan oyuncular şöyle: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Aanholt, Assunçao, Cicaldau, Morutan. Geriye ise 3 yerli oyuncu kalıyor.
Terim'in yerliler arasındaki ilk tercihi, transferinde çok ısrarcı olduğu Halil Dervişoğlu. Diagne ve Mostafa'dan formayı alması beklenen Halil'in ardından ise Berkan geliyor.
Berkan ile Taylan Antalyalı büyük bir forma savaşında olacak. Habere göre Berkan, Taylan'dan bir adım önde bulunuyor.
Taylan, önceki dönemde Assunçao'nun yerinde oynuyordu ancak orijinal mevkiisi bu değildi. Buna rağmen uzun süredir Galatasaray'ın o açığını kapatan Taylan, Assunçao ve Berkan'ı yedekleyecek.
Terim'in diğer Türk oyuncu tercihi ise Kerem Aktürkoğlu. Kerem, 11'deki yerini koruyacak. Feghouli ile Alper ise o bölgede forma şansı bekleyecek.
Yabancı sınırlamasının en çok vuracağı oyuncular ise Mostafa Mohamed, Diagne ve Feghouli olacak. Aanholt da zaman zaman yerini Ömer Bayram'a bırakacak. Nelsson da yine Alpaslan'la değişimli oynayacak isimler arasında.