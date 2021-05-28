Galatasaray'da idari ve teknik anlamda belirsizlik sürerken Fatih Terim'in geleceği de netleşmedi. Ancak deneyimli teknik adamın uzun yıllardır birlikte çalıştığı iki yardımcısı ayrılık kapısında.

Fanatik'in haberine göre 31 Mayıs itibarıyla sözleşmesi bitecek Levent Şahin ile Ümit Davala, Fatih Terim'in ekibinden ayrılıyor. İddiaya göre her iki antrenör de bireysel takım çalıştırmak istediği için ayrılık kararı aldı. İki antrenörün de uzun süredir birlikte mesai yaptıkları Fatih Terim'e teşekkür ederek veda ettikleri öne sürüldü. 2018'den bu yana Galatasaray'da Fatih Terim ile çalışan Levent Şahin, A Milli Takım'da da Terim'in yardımcısıydı.

Ümit Davala ise Terim'in önceki döneminde de yardımcılığını yapıyordu. Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü farklı antrenörlük dönemini geçiren Ümit Davala ilk döneminde Skibbe'nin yardımcısıydı.



