Galatasaray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu
Galatasaray'ın 2 sezon önce Bursaspor'dan kadrosuna kattığı Okan Kocuk, Giresunspor ile anlaştı. Oyuncu kiralık olarak gönderilecek.
25 Haziran 2021, Cuma 16:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralanıyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın verdiği habere göre, Okan Kocuk'un takımdan ayrılması bekleniyor.
25 yaşındaki kaleci düzenli olarak forma giymek istediği için bu ayrılığın gerçekleştiği belirtildi. Giresunspor ise transfer yasağı kalkar kalkmaz transferi açıklayacak.
Okan, Bursaspor'dan bedelsiz transfer edilmişti.
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