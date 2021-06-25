Galatasaray'da Okan Kocuk, Giresunspor'a kiralanıyor. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın verdiği habere göre, Okan Kocuk'un takımdan ayrılması bekleniyor.

25 yaşındaki kaleci düzenli olarak forma giymek istediği için bu ayrılığın gerçekleştiği belirtildi. Giresunspor ise transfer yasağı kalkar kalkmaz transferi açıklayacak.

Okan, Bursaspor'dan bedelsiz transfer edilmişti.