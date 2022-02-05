Kasımpaşa'da gösterdiği performansla Galatasaray'ın gözdesi olan Mbaye Diagne, Kasımpaşa'ya 13 milyon euro bonservis geliri kazandırdı. Sarı-kırmızılılar bir türlü beklenen etkiyi gösteremeyen tecrübeli santraforu Club Brugge ve West Bromwich Albion'a kiraladı.

Mbaye Diagne bu sezon Galatasaray formasıyla 23 resmi müsabakada şans buldu. Senegalli santrafor bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Mbaye Diagne takım arkadaşlarına 2 asist yaptı. Öte yandan ilk yarıda sakatlık yaşayan tecrübeli oyuncunun Nisan ayında sahalara geri dönmesi bekleniyor.