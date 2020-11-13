Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır.





Norveç Futbol Federasyonu, Omar Elabdellaoui'nin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.