Futbol Galatasaray'da bir futbolcu corona virüse yakalandı

Galatasaray'da bir futbolcu corona virüse yakalandı

Futbol

Galatasaray'da bir futbolcu corona virüse yakalandı

Galatasaray'da bir futbolcunun corona virüs test sonucu pozitif çıktı.

13 Kasım 2020, Cuma 14:15 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

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Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır.


Norveç Futbol Federasyonu, Omar Elabdellaoui'nin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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