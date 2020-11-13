Galatasaray'da bir futbolcu corona virüse yakalandı
Galatasaray'da bir futbolcunun corona virüs test sonucu pozitif çıktı.
13 Kasım 2020, Cuma 14:15 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1327204306102128641
Norveç Futbol Federasyonu, Omar Elabdellaoui'nin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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