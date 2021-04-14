Galatasaray'da A takımı iletişim koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti. 31 Mart'ta da Reşit Ömer Kükner istifa etmişti. 4 aydır kulübün iletişim direktörlüğünü yürüten Kükner, Başkan Mustafa Cengiz döneminde ayrılan 7. iletişim direktörü olmuştu.

Mustafa Cengiz'in yaptığı canlı yayınlardan sonra iletişim şeflerinin istifa etmeleri ise dikkat çekti. Başkan Cengiz'in spontane açıklamaları nedeniyle iletişim departmanının zor durumlarda kaldığı tahmin ediliyor.