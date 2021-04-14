Futbol Galatasaray'da bir iletişim departmanı istifası daha

Galatasaray'da bir iletişim departmanı istifası daha

Futbol

Galatasaray'da bir iletişim departmanı istifası daha

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimine iletişim departmanı çalışanı dayanmıyor. İletişim departmanında bir istifa daha geldi v A takımı iletişim koordinatörü Aslı işliel Kaşeler görevinden istifa etti.

14 Nisan 2021, Çarşamba 10:37 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da A takımı iletişim koordinatörü Aslı İşliel Kaşeler görevinden istifa etti. 31 Mart'ta da Reşit Ömer Kükner istifa etmişti. 4 aydır kulübün iletişim direktörlüğünü yürüten Kükner, Başkan Mustafa Cengiz döneminde ayrılan 7. iletişim direktörü olmuştu.

Mustafa Cengiz'in yaptığı canlı yayınlardan sonra iletişim şeflerinin istifa etmeleri ise dikkat çekti. Başkan Cengiz'in spontane açıklamaları nedeniyle iletişim departmanının zor durumlarda kaldığı tahmin ediliyor.

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