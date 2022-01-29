Futbol Galatasaray'da bir istifa daha! CEO Hande Ocak Başev istifa etti

Galatasaray'da bir istifa daha! CEO Hande Ocak Başev istifa etti

Futbol

Galatasaray'da bir istifa daha! CEO Hande Ocak Başev istifa etti

Galatasaray, İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev'in istifa ettiğini açıkladı.

29 Ocak 2022, Cumartesi 12:52 Son Güncelleme:
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Galatasaray yönetiminde istifa krizi devam ediyor. Daha önce Rezzan Epözdemir ve Köksal Ünlü'nün görevi bırakmasının ardından, Burak Elmas yönetiminden bir ayrılık daha bugün resmileşti.

7 Aralık 2021'de göreve İcra Kurulu Başkanı olarak göreve gelen Hande Ocak Başev istifa etti. Başev'in ayrılığı son dakika olarak KAP'a bildirildi. 

İşte KAP'a yapılan açıklama;

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Hande Ocak Başev istifa etmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, istifanın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "G.Saray Sportif AŞ İcra Kurulu Başkanı Sayın Hande Ocak Başev, 28 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı Anonim Şirketler çatısı altında yürütmekte olduğu tüm görevlerinden ayrılmıştır.

Göreve başladığından bu yana Sayın Başev'in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyor; bu zaman zarfından Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir maddi karşılık almadan verdiği değerli hizmetler için şükranlarımızı sunuyoruz."


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