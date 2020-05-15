Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Covid 19 testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."

Bu Video

İlgini

Çekebilir