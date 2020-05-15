Galatasaray'da bir kişinin corona virüs test sonucu pozitif çıktı
Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
15 Mayıs 2020, Cuma 01:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Covid 19 testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1261059596828975105?s=20