Futbol Galatasaray'da bir kişinin corona virüs test sonucu pozitif çıktı

Galatasaray'da bir kişinin corona virüs test sonucu pozitif çıktı

Futbol

Galatasaray'da bir kişinin corona virüs test sonucu pozitif çıktı

Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

15 Mayıs 2020, Cuma 01:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada performans ekibinde yer alan bir personelin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Covid 19 testleri sonuçlanmış ve performans ekibimizdeki bir yardımcı personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır."

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