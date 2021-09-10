Galatasaray'da Boey şoku! En az 2 hafta yok
Galatasaray'da Fransız futbolcu Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildi
10 Eylül 2021, Cuma 00:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray Futbol Takımı'nda Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşamki antrenmanda çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun bugün tetkikleri gerçekleştirildi.
Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.
EN AZ 2 HAFTA
Genç sağ bekin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'a konuk olacak.
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