Futbol Galatasaray'da Boey şoku! En az 2 hafta yok

Galatasaray'da Boey şoku! En az 2 hafta yok

Futbol

Galatasaray'da Boey şoku! En az 2 hafta yok

Galatasaray'da Fransız futbolcu Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildi

10 Eylül 2021, Cuma 00:06 Son Güncelleme:
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Galatasaray Futbol Takımı'nda Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşamki antrenmanda çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun bugün tetkikleri gerçekleştirildi.

Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.

EN AZ 2 HAFTA

Genç sağ bekin en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Galatasaray, Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'a konuk olacak.

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