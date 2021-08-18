Futbol Galatasaray'da Burak Elmas'tan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray'da Burak Elmas'tan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Futbol

Galatasaray'da Burak Elmas'tan Marcao ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Marcao'nun GZT Giresunspor maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırması hakkında açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 15:50 Son Güncelleme:
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Burak Elmas'ın açıklaması: Bu bir aile meselesidir. Tek sıkıntısı canlı yayında ekrana gelmiş olmasıdır. Oyuncumuz zaten bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Biz teknik direktörümüzle, takım kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse Galatasaray üzerinden racon kesmeye, reyting kasmaya çalışmasın. Bunu yapmaya çalışanları şiddetle uyarıyorum.


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