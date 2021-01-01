Galatasaray'da büyük şok! Havai fişek elinde patladı
Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı. Havai fişeğin elinde patlaması sonrasında yıldız isim yaralandı. Norveçli sağ bekin yüzünde ve gözlerinde yaralanma olduğu belirtildi.
01 Ocak 2021, Cuma 00:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralandı.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, evindeki kutlama sırasında yaralanan Norveçli futbolcu, hastaneye kaldırıldı.
Kulübün, 29 yaşındaki futbolcunun durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağı belirtildi.
AA
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