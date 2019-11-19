Galatasaray'da Babel ve Muslera'nın ardından Luyindama da milli takımında sakatlandı. Galatasaray için çok kritik iki maç olan Başakşehir ve Club Brugge maçlarının öncesinde yaşanan bu sakatlıklar Fatih Terim'in elini kolunu bağlıyor.

Özellikle forvet konusunda Falcao ve Andone'nin sakat olduğu dönemde Babel'in sakatlanması ve takımın kötü oynadığı maçlarda bile en iyi isimlerden olan Muslera-Luyindama ikilisinin sakatlığı Galatasaray'da panik yaratıyor.

Durumları belli değil

Milli takım kadrolarından çıkarılan Babel ve Muslera'nın tedavisine Florya'da devam edileceği açıklanmıştı. Luyindama'nın sakatlığıyla ilgiliyse henüz bir açıklama yapılmadı. Kongolu oyuncunun milli takım kadrosundan çıkarılıp çıkarılmayacağı bilinmiyor.

Üç oyuncunun da sahalardan ne kadar uzak kalacağı çok geçmeden belli olacak. Galatasaray, Başakşehir'le Cuma akşamı karşılaşacak.

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