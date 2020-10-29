Galatasaray'da corona virüs şoku: Bir futbolcu pozitif çıktı
Süper Lig'in 7. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maç öncesi yapılan corona virüs testlerinde bir futbolcunun test sonucu pozitif çıktı.
29 Ekim 2020, Perşembe 22:14 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Cumartesi günü karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.
İHA
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