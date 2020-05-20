Futbol Galatasaray'da corona virüs test sonuçları belli oldu

Galatasaray'da corona virüs test sonuçları belli oldu

Futbol

Galatasaray'da corona virüs test sonuçları belli oldu

Galatasaray, bu sabah yapılan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 23:46 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan KOVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır." denildi.

AA


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