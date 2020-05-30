Futbol Galatasaray’da corona virüs test sonuçları çıktı

Galatasaray’da corona virüs test sonuçları çıktı

Futbol

Galatasaray’da corona virüs test sonuçları çıktı

Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan corona virüs test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 23:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir" denildi.

DHA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hamilton kulübü corona virüs için dezenfektan tüneli hazırladı