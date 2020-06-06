Galatasaray’da corona virüs test sonuçları çıktı
Galatasaray’da bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.
06 Haziran 2020, Cumartesi 22:10 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.
İHA
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