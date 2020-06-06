Futbol Galatasaray’da corona virüs test sonuçları çıktı

Galatasaray’da corona virüs test sonuçları çıktı

Futbol

Galatasaray’da corona virüs test sonuçları çıktı

Galatasaray’da bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.

06 Haziran 2020, Cumartesi 22:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

İHA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER PSG, Dembele'yi istemiyor: 175 milyon euro ver, Neymar'ı al