Galatasaray'da corona virüs test sonuçları negatif çıktı
Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımına yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
16 Temmuz 2020, Perşembe 19:27 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada; futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.
AA
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