Futbol Galatasaray'da corona virüs test sonuçları negatif çıktı

Galatasaray'da corona virüs test sonuçları negatif çıktı

Futbol

Galatasaray'da corona virüs test sonuçları negatif çıktı

Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı futbol takımına yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

16 Temmuz 2020, Perşembe 19:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada; futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara uygulanan testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.

AA


İlgili Haberler
Galatasaray 16 milyon euro ödediği 7 kiralık oyuncusundan verim alamadıGalatasaray'dan yabancı sınırlaması itirazı



Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şenol Güneş yabancı sayısının azaltılmasından yana olduğunu açıkladı