Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayetleri bulunmayan oyuncularımız için tedbir amaçlı izolasyon süreci devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."