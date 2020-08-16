Futbol Galatasaray'da corona virüse yakalanan 2 futbolcunun son testleri negatif

Galatasaray'da corona virüse yakalanan 2 futbolcunun son testleri negatif

Futbol

Galatasaray'da corona virüse yakalanan 2 futbolcunun son testleri negatif

Galatasaray, daha önce yapılan testlerde pozitif çıkan iki futbolcunun 24 saat sonra yapılan koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

16 Ağustos 2020, Pazar 12:51 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz tarafından 2020-2021 sezonu öncesi futbol takımıza tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri neticesinde test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncumuzun 24 saat sonra gerçekleştirilen ikinci test sonuçlarının negatif olduğu tespit edilmiştir.

Klinik şikayetleri bulunmayan oyuncularımız için tedbir amaçlı izolasyon süreci devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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