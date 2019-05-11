Çaykur Rizespor ile Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynadığı karşılaşmanın ikinci yarısında çok şanssız bir an yaşandı.

61'de Ryan Donk'un yerine oyuna giren Emre Akbaba, dakikalar 68'i gösterirken Braian Samudio ile girdiği mücadele sonrası ayağını kırdı.

Sarı Kırmızılılar'ın yıldız ismi, sağ ayak bileğinde oluşan kırık sonrası derhal sedyeyle dışarı çıkarılırken saha içindeki futbolculardan Azubuike, Umar Aminu, Henry Onyekuru, Christian Luyindama büyük üzüntü yaşadı. Uzun süre tedavisi saha içerisinde gerçekleştirilen Emre, sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü. Oyuncu, ayağında kırık olabileceği şüphesi ile hastanede tedavi altına alındı.

GALATASARAY BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Çaykur Didi Stadı’nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, "Emre’ye çok üzüldük. Kaval kemiğinde bir kırık var. İnşallah önümüzdeki sezon toparlar ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder. Geçmiş olsun diliyorum." diye konuştu.

Mustafa Cengiz, şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Önümüzde 180 dakika daha var. İnşallah sonuna kadar hak ettiğimiz şampiyonluk olur." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ise Emre Akbaba’nın uzun süreli sakatlıktan yeni çıktığını hatırlatarak, "Emre’ye çok üzüldüm. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Melaike gibi bir insan. Büyük ihtimalle o da benim gibi niyetliydi. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Sezonun ilk yarısındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında sakatlanmıştı. Yeni yeni iyileşip sahalara döndü. Bu maçta da ayağı 3 yerden kırıldı. İnşallah en kısa zamanda aramıza katılır." şeklinde görüş belirtti.