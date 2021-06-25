Başkana rapor gitti! Falcao için son karar...

Fatih Terim, Radamel Falcao'yu gözden çıkardı. Yıllık kazancı en düşük 5 milyon euro olan ve oynadıkça artan Falcao yolcu. Karaktere ve kişilik olarak takımdaki herkesin çok sevdiği Kolombiyalı oyuncu, aynı başarıyı sahada gösteremiyor. Yaşı ve fiziği artık istediklerini yapmasına engel olan Falcao için emeklilik bile gündemde.

Galatasaray'da 1 senelik daha sözleşmesi olan oyuncu, sarı kırmızılı forma altında tam 36 maç kaçırdı. Kaçırdığı maç sayısı, oynadığı maç sayısını geçen Falcao'dan kolaylık istenecek ve gidişi sağlanacak.

Diagne'nin geri dönmesi bekleniyor. Transfer yapılamazsa Diagne yine kalacak.



