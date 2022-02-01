Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'ın bu kez de 35 yaşındaki kalecisi Fatih Öztürk'ten can sıkan bir hastalık haberi geldi. Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fatih Öztürk, Vertigo hastalığına yakalandı. Gelen bu haber sonrası 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin sarı-kırmızılıların Antalya Kampı kadrosundan çıkarılması gündeme geldi.



