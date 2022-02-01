Futbol Galatasaray'da Fatih Öztürk Vertigo hastalığına yakalandı! Vertigo nedir?

Galatasaray'da Fatih Öztürk Vertigo hastalığına yakalandı! Vertigo nedir?

Futbol

Galatasaray'da Fatih Öztürk Vertigo hastalığına yakalandı! Vertigo nedir?

Galatasaray'ın 35 yaşındaki kalecisi Fatih Öztürk, Vertigo hastalığına yakalandı. Tecrübeli kalecinin kamp kadrosundan çıkarılması söz konusu.

01 Şubat 2022, Salı 13:30 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de kötü günler geçiren Galatasaray'ın bu kez de 35 yaşındaki kalecisi Fatih Öztürk'ten can sıkan bir hastalık haberi geldi. Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fatih Öztürk, Vertigo hastalığına yakalandı. Gelen bu haber sonrası 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin sarı-kırmızılıların Antalya Kampı kadrosundan çıkarılması gündeme geldi.

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