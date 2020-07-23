Futbol Galatasaray'da Fatih Terim kararını yönetime iletti: Arda Turan'ı istiyorum

Galatasaray'da Fatih Terim kararını yönetime iletti: Arda Turan'ı istiyorum

Futbol

Galatasaray'da Fatih Terim kararını yönetime iletti: Arda Turan'ı istiyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetimle görüşmesinde Arda’yı istediğini söyledi. Yönetim onay verirse, sözleşme TL üzerinden ve maç başı odaklı yapılacak.

23 Temmuz 2020, Perşembe 10:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da dün sezon değerlendirmesi ve yeni sezon planlaması konusunda toplantı yapıldı. Görüşmeye Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay, Kaan Kançal ve teknik direktör Fatih Terim katıldı. Saat 15.00’te başlayan görüşmede, deneyimli hoca net bir şekilde Arda Turan’ın takıma dahil edilmesini istedi. Terim, 33 yaşındaki futbolcunun tecrübelerinin özellikle genç oyunculara büyük katkısının olacağını söyledi.

Karar yönetimin

Fatih Terim’in talebi sonrasında transferi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim, Arda Turan’a onay verirse, sözleşmenin Türk Lirası üzerinden yapılacağı öğrenildi. Bununla birlikte kontratın maç başı odaklı olarak imzalanacağı ifade edildi

Yerli isimlere odaklanılacak

Galatasaray yabancı sınırının değişmesiyle birlikte rotasını yerli isimlere çevirdi. Bu noktada sürpriz bir isim için de düğmeye basıldı ve Sinan Gümüş’ün menajeri ile görüşme gerçekleştirildi. Sarı kırmızılılara, Genoa ile kontratı bulunan eski oyuncusu konusunda bonservis sorunu yaşanmayacağı aktarıldı. Bununla birlikte gurbetçi yıldız Kenan Karaman da Aslan’ın radarına girdi.

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK


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