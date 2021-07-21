Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırmak isteyen Galatasaray, ikinci eleme turunda bu gece saat 22.00'de kritik sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Hollanda'nın güçlü ekibi PSV Eindhoven önünde avantaj arıyor.

DIAGNE UEFA LİSTESİNE DAHİL EDİLMEDİ

Milliyet’ten Onur Dinçer’in haberine göre; Takıma geç katılan Mbaye Diagne, UEFA listesine dahil edilmedi ve dünkü maça götürülmedi. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Taylan, lisansı vize edilmeyen Oğulcan ile koronavirüs testleri pozitif çıkan iki oyuncu, Hollanda’ya götürülmedi.

PSV İLE BERABERLİK YOK

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında bugün 7. kez karşı karşılaşacak. Oynanan 6 maçın 4’ünü PSV, 2’sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti.

TEMSİLCİLERİMİZ 12 SEZONDUR ELEME TURLARINI GEÇEMİYOR

Geçen sezon Beşiktaş 'ın PAOK karşısında elenmesi ile birlikte temsilcilerimizin eleme turlarını geçip Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılma hasreti 12 sezona ulaştı. 2009-10 sezonunda değiştirilen katılım şartları sonrası temsilcilerimiz gruplara kalamama serisi devam etmiş oldu.

TERİM ELEME TURU KAYBETMEDİ

Galatasaray bu turu geçerse Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibi ile oynayacak ve bir ilk peşinde koşacak. Fatih Terim bu arenada hiç eleme turu kaybetmedi. Deneyimli hoca yönetimindeki Galatasaray, 1997-1998 sezonundan bu yana karşılaştığı Sion, Grasshoppers, Rapid Wien ve CSKA Sofya'yı eledi.

SÜRPRİZ 11

Fatih Terim'in PSV Eindhoven karşısında sürpriz bir 11'le çıkması bekleniyor. İşte tecrübeli teknik adamın sahaya süreceği muhtemel 11...

EN BÜYÜK GÜVENCE MUSLERA

Copa America maçlarının ardından Galatasaray kampına katılan Fernando Muslera, zorlu maçta PSV Eindhoven'a geçit vermemeye çalışacak.

SAVUNMA

Alparslan Öztürk, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram... Yedlin'in yokluğunda yeni transfer Alpaslan'ın savunmanın sağında görev yapması bekleniyor.

ORTA SAHA

Kerem Aktürkoğlu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan

FORVET

Ryan Babel ve Mostafa Mohamed... Mostafa Mohamed, Galatasaray'ın kritik maçta hücum hattındaki en önemli kozu olacak.

DUMFRIES VE MALEN KADRODA YOK

PSV, takımın iki önemli ismi olan Dumfries ve Malen’i, başka kulüplerle transfer görüşmeleri yaptıkları için bu maçın kadrosuna almamıştı. Ancak yine transferi gündemde olan bir başka isim için farklı bir yol izlendi.

BRUMA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Son günlerde ismi Beşiktaş ile de anılan Bruma, dün son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Portekizli futbolcuya eski takımı Galatasaray karşısında görev verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. İşte PSV’nin muhtemel 11'i...

KALEYİ DROMMEL KORUYACAK

Ev sahibi ekipte kaleyi Drommel koruyacak.

SAVUNMA

Mwene, Ramalho, Boscagli, Max

ORTA SAHA

Van Ginkel, Sangare, Madueke, Gotze

FORVET

Vertessen, Zahavi

MISIR'DA CANLI YAYINLANACAK

Öte yandan Mostafa Mohamed nedeniyle PSV Eindhoven-Galatasaray buluşması Mısır’da da merakla bekleniyor. On Time Sports kanalı maçın yayın hakkını aldı ve karşılaşmayı canlı olarak ekranlara getireceğini duyurdu.