Galatasaray'da Muslera'nın yerine Ocak ayına kadar kalenin emanet edildiği Fatih Öztürk, Alanyasporlu Babacar’ın frikiğinde çaresiz kalmış Fatih’in gol öncesindeki görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı. Golü yediği köşeyi fazlasıyla açan Fatih Öztürk, gole davetiye çıkarırken Galatasaray 1-0 öndeyken Alanyaspor'un kazandığı frikikte kaleyi koruduğu direğe kadar gelerek pozisyon aldı ve Senegalli golcü Babacar da bu ikramı geri çevirmeyerek meşin yuvarlağı fazla zorlanmadan filelere gönderdi.

Galatasaray'da Fatih Öztürk'e en büyük tepki maçın 90. dakikasında gelirken Alanyaspor'un baskı kurduğu anlarda topu kontrol eden Fatih Öztürk, yavaş hareketlerde bulunmuş ve locadan maçı izleyen taraftarlar oyuncuya büyük tepki göstermişti. Bu tepkiler yayıncı kuruluştan maçı izleyen taraftarların da kulağına giderken sosyal medyada büyük tepkiler oluştu. Sosyal medyada 'Keşke kale direğine yapışsaydın çok uzak kalmışsın', 'Fatih Öztürk öndeymişiz gibi vakit geçiriyor' şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Fatura kesildi

Sahadaki kötü sonuçların faturası, kaleci Fatih Öztürk'e kesiliyor. Özellikle Alanyaspor karşısında yediği hatalı frikik golünden sonra gözden düşen 33 yaşındaki file bekçisi, formasını kaptırmak üzere.

Fanatik'te yer alan habere göre; Teknik patron Fatih Terim'in, kaleci antrenörleriyle görüşme yaptığı ve Okan Kocuk'a, "Hazır ol" talimatı verdi. Geçen sezon Muslera sakatlandıktan sonra kaleyi devralan, ancak performansı vasatın altında kalan genç eldiven, bu haftaki Erzurum deplasmanında ilk 11'e dönmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da dört gözle beklenen isim ise kuşkusuz Fernando Muslera. Annesini kaybeden ve kulüpten özel izin alan Uruguaylı file bekçisi, bir süredir ülkesinde. Geri dönüş sürecine burada devam eden 34 yaşındaki kalecinin TFF lisansı kulüp tarafından çıkarılmıştı. Beklenenden hızlı iyileştiği belirtilen tecrübeli eldiven, Aralık ayında takıma katılabilirse, vakit kaybedilmeden forma kendisine teslim edilecek.

Spor Arena'nın ulaştığı bilgiye göre; Transfer döneminde Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu doldurmak için iki kaleci adayı belirlemişti. İki kaleci arasında kalan sarı kırmızılılar son anda Fatih Öztürk'ü tercih etmişti. Galatasaray'ın Fatih Öztürk'le birlikte Samsunspor kalecisi Nurullah Aslan'ı ciddi şekilde transfer etmek istediği öğrenilmişti. Ancak scout ekibinin tavsiyesi üzerine Fatih Öztürk isminde karar kılındı.



