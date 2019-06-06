Football Insider'ın haberine göre Galatasaray'ın Everton'a 2,25 milyon euroluk kiralama teklifi yaptığı iddia edildi.

Everton'ın Onyekuru için 20 milyon sterlin bonservis bedeli talep ettiği ve Galatasaray'ın bu rakamı ödeyemeyeceği için kiralama formülünü yeniden devreye koyduğu belirtildi.

Ayrıca Ada kulübü Onyekuru'yu satmak için acele etmiyor. Bu yaz düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nda genç futbolcunun göstereceği performansla değerinin katlanabilme ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Haberde Nijeryalı futbolcunun Galatasaray'da forma giymek istediği Sarı-Kırmızılı kulüpte çok mutlu olduğuna da yer verildi.

Onyekuru bu sezon Galatasaray formasıyla ligde oynadığı 31 maçta 14 gol attı ve 5 asist yaptı.

(Spor Arena)