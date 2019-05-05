Buna göre Galatasaray’ın, Beşiktaş’ı bugün Türk Telekom Stadı’ndaki mücadelede mağlup etmesi halinde, Sarı-Kırmızılı yönetim tüm takıma 2 milyon Lira prim ödemesi yapacak.

52 BİN KİŞİ TRİBÜNDE

Ligin kaderini belirleyecek kritik derbiye ev sahipliği yapacak Türk Telekom Stadyumu, Sarı-Kırmızı renklere büründü. Kulübün resmi sosyal medya hesabından da Türk Telekom Stadyumu’nun son görüntüsü paylaşılırken, ‘Sen sarı ile kırmızı! Kalbimizin yıldızı... Şampiyon ol Cim Bom Bom!’ ifadelerine yer verildi.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak tarihi derbinin biletleri satışa çıktığı gibi tükendi. Sarı-Kırmızılılar, 52 bin kişinin bugün tribünde olmasını bekliyor. Ancak maça gelemeyecek olan kombine sahiplerinin, koltuklarda boşluk yaratmaması için, biletlerini bir maçlığına devretmeleri isteniyor. Yönetimin yayınladığı mesajda, derbide kombinesini devredenlere, bir sonraki satışta indirim yapılacağı belirtildi.