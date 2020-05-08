09.05.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Futbol Galatasaray'da futbolcuların corona virüs testleri negatif çıktı

Galatasaray'da futbolcuların corona virüs testleri negatif çıktı

Futbol

Galatasaray'da futbolcuların corona virüs testleri negatif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik ekip ve futbolculara uygulanan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testlerinde pozitif vakaya rastlanılmadığı bildirildi.

08 Mayıs 2020, Cuma 20:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, teknik direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

AA


İlgili Haberler
Galatasaray beklerini tamamen yeniliyor: 4 yolcuGalatasaray 19 yaşındaki Elayis Tavşan'ın peşinde


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER IFAB oyuncu değişikliği ve VAR kararını açıkladı