Lige verilen corona virüs arası nedeniyle dünyanın her yerinde futbolculara özel programlar verildi ve evlerinde çalışmaları istendi. Birçok takımda ise bu dönemi iyi değerlendiremeyen ve antrenmanlarıyla beslenme programlarını aksatan isimler ortaya çıktı.

Kulüp profesyonellerinin takip ettiği verilere göre Galatasaray'da bu isimler Marcao, Mariano ve Saracchi. 3 oyuncudan Marcao 5, Mariano ve Saracchi ise 4'er kilo aldı.

Buna rağmen tempo anlamında bu 3 oyuncunun değil, daha az kilo alan Lemina, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram ve Şener Özbayraklı'nın orantı sorunu yaşadığı öğrenildi.