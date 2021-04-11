Galatasaray'da Göztepe karşısında Ryan'lar cezalı
Galatasaray Karaügümrük maçında hem 2 puan bıraktı hem de 2 cezalı kurban verdi. Ryan Donk ve Ryan Babel, gördükleri kartlar sonrasında cezalı duruma düştü. Ryan Donk'un direkt kırmızı görmesi nedeniyle cezası daha fazla olabilir.
11 Nisan 2021, Pazar 11:16 Son Güncelleme:
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Türk Telekom'da Stadı'nda oynanan maçın 79. dakikasında girdiği ikili mücadele sonrası rakibine yaptığı müdahalenin ardından Donk, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Pozisyonun ardından kart görmeyen Donk, VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Palabıyık tarafından ihraç edildi.
Sarı kırmızılı takımda Hollandalı Ryan Babel ise müsabakanın 84. dakikasında gördüğü sarı kart sonrasında cezalı duruma düştü.
Galatasaray'da Donk ve Babel, Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.
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