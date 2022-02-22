Galatasaray'da Göztepe maçının kadrosuna alınmayan oyuncular idmanda yer aldı
Galatasaray'da Göztepe maçının kadrosuna Arda Turan, Alpaslan Öztürk ve Morutan yer almamıştı. Üç oyuncu Rizespor maçının hazırlık çalışmalarında yer aldı.
22 Şubat 2022, Salı 15:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray hafta sonu Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Domenec Torrent yönetiminde Sarı-Kırmızılı takım ara vermeden çalışmalarına başladı.
Kadro dışı kalacağı konuşulan Arda Turan takımla çalıştı.
Arda ile beraber Göztepe maçı kadrosunda yer almayan Alpaslan ve Morutan da idmanda yer aldı.
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