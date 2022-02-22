Galatasaray hafta sonu Çaykur Rizespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Domenec Torrent yönetiminde Sarı-Kırmızılı takım ara vermeden çalışmalarına başladı.

Kadro dışı kalacağı konuşulan Arda Turan takımla çalıştı.

Arda ile beraber Göztepe maçı kadrosunda yer almayan Alpaslan ve Morutan da idmanda yer aldı.



