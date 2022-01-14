Galatasaray'da gündem kayıp formalar ve malzemeler: 3 kişi ifade verdi
Galatasaray çalkantılı günlerden geçtiği yetmiyormuş gibi bir de Florya Tesisleri'ndeki usulsüzlükle uğraşıyor. Kayıp formalar, şortlar ve malzemelerle ilgili araştırma başladı ve 3 personel emniyette ifade verdi.
14 Ocak 2022, Cuma 16:18 Son Güncelleme:
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Galatasaray 'da üç ay önce gerçekleşen Mali Kongre'de eski başkan adayı Prof. Dr. Ahmet Özdoğan'ın gündeme getirdiği forma yolsuzluğunun perde arkası aralanıyor.
Sabah'ın haberine göre, Kulüp denetçileri, kayıp forma, şort ve antrenman ürünleri hakkındaki usulsüzlükleri tespit etti.
Başkan Burak Elmas'a Florya'da boş olan depo ile ilgili detaylı bir rapor hazırlandı.
Üç kulüp çalışanının emniyette ifade verdiği öğrenildi. Kayıp formaların akibetlerinin ne olduğu konusunda kısa zamanda bir sonuç elde edilmesi bekleniyor.
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