Futbol Galatasaray'da Hande Sümertaş'la yollar ayrıldı

Galatasaray'da Hande Sümertaş'la yollar ayrıldı

Futbol

Galatasaray'da Hande Sümertaş'la yollar ayrıldı

Galatasaray'da Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü yapan ve uzun yıllardır Fatih Terim'in medya ilişkilerini yöneten Hande Sümertaş görevinden ayrıldı.

22 Nisan 2020, Çarşamba 20:26 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzde, Futbol A Takım Medya Koordinatörlüğü görevini yürüten Sayın Hande Sümertaş görevinden ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.


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