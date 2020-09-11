Eski futbolcusu Arda Turan'ın yanı sıra geçtiğimiz sezon Sivasspor'da yıldızı parlayan Emre Kılınç'ı da renklerine bağlayan Sarı kırmızılılar son olarak Nijerya Milli Takımının orta sahası Etebo'yu transfer etmişti. Stoke City'den Oghenekaro Etebo'yu 675 bin euroya kiralayan Galatasaray adeta çıkmaza girdi.

Daha önce Etebo için herhangi bir kiralama bedeli ödenmeyeceği belirtilmesine karşın İngiliz ekibine 675 bin euro verilecek olması tüm planları bozdu. Galatasaray'ın elinde yeni transferler için sadece 925 bin euro harcama limiti kaldı. Önümüzdeki günlerde bir orta saha ve kanat oyuncusu transferi düşünen sarı-kırmızılılarda 975 bin euronun bu takviyeler için yeterli olması zor görünüyor.

Eldeki limitle hem milli orta saha Okay Yokuşlu'yu 1 sezon kiralamak hem de kanat forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın bu hamleleri gerçekleştirmesinin zor olduğu ifade edildi. UEFA Finansal Fair Play kriterleri kapsamında sattığı kadar oyuncu alabilecek olan sarı-kırmızılılar, Maicon'un satışı ile beraber Mustafa Kapı'nın Lille'e transferiyle 1.6 milyon euro limit elde etmişti. Bunun 675 bin eurosunu Etebo'ya harcayan sarı-kırmızılılar kalan 925 bin euroyu kullanabilecek. Transfer için acil formül arayan Galatasaray, bonservisi elinde olan futbolcuları ilk planda tercih edecek.

Limitin artması için ise oyuncu satılması gerekiyor. Bu da Belhanda ve Babel'in satılmasını zorunlu hale getiriyor.