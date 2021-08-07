Galatasaray'da hedef Victor Nelsson!
Galatasaray’ın Tottenham’dan istediği Tanganga transferinde istenen noktaya gelinemedi. Fatih Terim'in savunmaya transfer istediği devam ediyor. Galatasaray'ın gündemine Kopenhag'ın genç savunmacısı girdi.
07 Ağustos 2021, Cumartesi 10:18 Son Güncelleme:
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Galatasaray ’ın Tottenham’dan istediği savunma oyuncusu Tanganga transferi olumsuz seyrediyor. Galatasaray rotasını Danimarka'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson’u öncelikleri arasına aldı.
22 yaşındaki Victor Nelsson transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeler başladı. Danimarka A Milli Takım 'na da çağrılan Nelsson geçen sezon 30 resmi maçta forma giymişti.
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