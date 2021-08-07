Futbol Galatasaray'da hedef Victor Nelsson!

Galatasaray'da hedef Victor Nelsson!

Futbol

Galatasaray'da hedef Victor Nelsson!

Galatasaray’ın Tottenham’dan istediği Tanganga transferinde istenen noktaya gelinemedi. Fatih Terim'in savunmaya transfer istediği devam ediyor. Galatasaray'ın gündemine Kopenhag'ın genç savunmacısı girdi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 10:18 Son Güncelleme:
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Galatasaray ’ın Tottenham’dan istediği savunma oyuncusu Tanganga transferi olumsuz seyrediyor. Galatasaray rotasını Danimarka'ya çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Kopenhag forması giyen Victor Nelsson’u öncelikleri arasına aldı. 

22 yaşındaki Victor Nelsson transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmeler başladı. Danimarka A Milli Takım 'na da çağrılan Nelsson geçen sezon 30 resmi maçta forma giymişti.

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