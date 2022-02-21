Maçı analiz eden İspanyol çalıştırıcı, “İlk yarı kesinlikle Göztepe üstündü. Onlar 3 kişi savunma yapıyorlardı, 2 kişi orta alanda oynuyorlardı ve 5 kişi hücum yapıyorlardı. Bizim hatalarımız oldu ileride baskı yeme konusunda. Biz de onlara karşı beklerimizi ve kanatlarımızı geriye çektik. 6 kişi savunma yaptık ve oyun yarı alanımızda oynandı. 3 stoperleri çok serbest oynuyorladı. Göztepe 15 orta açtı, bu normal bir şey değildi. İkinci yarı tamamen değişti. Göztepe fırsat bile yakalayamadı. Tabii ki de oyuncu değişikliklerinin yanı sıra taktik değiştirdik ve sonuç aldık. 4-3-3 oynamaktan ve adam adama dengeyi sağlamaktan dolayı toparlandık. Taylan savunma hattının önündeydi. Ardından Taylan kanatlara katıldı. Biz 5 kişilik savunma hattına çevirdik ve rakip rahat oynayamadı. Orta sahada da sayısal üstünlüğümüz oluştu. Galatasaray gibi büyük bir takımın yapması gerektiği şekilde daha fazla topla oynadık ve hücuma sahip olduk. İlk yarıda takımdan hiç memnun değilim. Bu şekilde oynayamayız. Arada düzelttik bunu. İkinci yarıda vakti güzel değerlendirdik. Sadece oyuncuları değil sistemi değiştirmemiz bize çok yardımcı oldu” dedi.









Torrent hakemler hakkında ise şunları söyledi:

“Hakemler hakkında hiç konuşmayacağım. VAR’ı getirdik, iyice karıştı işler. İkinci penaltıya itiraz ettim. Bu penaltı değildi, ayaktan seken top ele çarpıyor. Türkiye’de kurallar aynı olmayabilir ama 4’üncü hakeme itiraz ettim. Hakemlik yapmak zor iş. Ben kazandığımda da kaybettiğimde de hakemlerden bahsetmeyeceğim.”

Torrent, Arda Turan’ı neden kadroya almadığı hakkındaki soruya da “Sadece Arda değil, Alpaslan ve Morutan da kadroda yoktu. 22 oyuncumuz var. Sadece 19 oyuncu seçebiliyoruz ve taktiksel bir seçim bu. Onları her gün antrenmada izliyorum. Elbette kötü antrenman yaptılar demiyorum. Ben bu takıma karşı en iyi 19’la çıkabilirim diye düşündüm ve kadromu ona göre seçtim. Bütün dünya antrenörleri kazanmak ister ve kazanacağı kadroyu belirler. Arda’nın Fatih Terim’le fotoğraf koyması problem değil. Kim kimle isterse fotoğraf koyabilir, bu soruyu Arda’ya sormak lazım. Bizim için maç önemli. Fotoğraf benim için detay, yorum yapmak bile istemem. Otel çıkışında bana yapılan protestolar benim kontrolümde değil. Sadece onların fikirlerine saygı duymalıyım" diye konuştu.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise çok üzgün olduklarını dile getirdi. Sırp teknik adam, “İki üç tane yakaladığımız pozisyonlarımız var. İyi oynadık, cesur oynadık. Galibiyete yakındık maalesef olmadı. Önümüzdeki maçları kazanmak için oynayacağız. Bakarsak maçta 4 penaltı var. Bunlarla ilgili karar vermek benim işim değil. Ama bizim penaltılarımız çok net. Galatasaray’ın penaltısını ise sizler değerlendirin. Maçtan önce duygusal değerlendirmeler yapabilirim ama benim için böyle şeyleri kabul etmek çok zor” dedi.

Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)



