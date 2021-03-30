Futbol Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Futbol

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Galatasaray'da sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi.

30 Mart 2021, Salı 14:25 Son Güncelleme:
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı kırmızılı takım, sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

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