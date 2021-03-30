Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı
Galatasaray'da sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi.
30 Mart 2021, Salı 14:25 Son Güncelleme:
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Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 32. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı kırmızılı takım, sol üst arka adalesinde ağrı hisseden Kerem Aktürkoğlu’nun yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda hafif-orta düzey zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
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