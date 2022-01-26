Futbol Galatasaray'da korona şoku! Futbolcunun testi pozitif çıktı

Galatasaray'da korona şoku! Futbolcunun testi pozitif çıktı

Futbol

Galatasaray'da korona şoku! Futbolcunun testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, bir oyuncu ve bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 21:08 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından bir futbolcumuz ve bir çalışanımızın test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun semptomu yoktur. Karantina süresi dolduktan sonra takıma dönecektir" denildi.

İSTANBUL (İHA)

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