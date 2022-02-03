Galatasaray'da korona şoku! Omar Elabdellaoui pozitif çıktı
Galatasaray'ın Faslı defans oyuncusu Omar Elabdellaoui, koronavirüse yakalandı.
03 Şubat 2022, Perşembe 21:26 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.
İSTANBUL (İHA)
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