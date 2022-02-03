Futbol Galatasaray'da korona şoku! Omar Elabdellaoui pozitif çıktı

Galatasaray'da korona şoku! Omar Elabdellaoui pozitif çıktı

Futbol

Galatasaray'da korona şoku! Omar Elabdellaoui pozitif çıktı

Galatasaray'ın Faslı defans oyuncusu Omar Elabdellaoui, koronavirüse yakalandı.

03 Şubat 2022, Perşembe 21:26 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

İSTANBUL (İHA)

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