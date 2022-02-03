Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı'nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui'nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

İSTANBUL (İHA)



