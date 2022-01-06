Galatasaray'da koronavirüs sayısı 4'e yükseldi
Galatasaray'da 12 eksiğin yanına Taylan Antalyalı da eklendi. Taylan'ın son testi pozitif çıktı ve futbol takımındaki dördüncü vaka oldu.
06 Ocak 2022, Perşembe 17:37 Son Güncelleme:
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Galatasaray'a bir kötü haber de Taylan Antalyalı'dan geldi. Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün ardından Taylan da koronavirüse yakalandı.
Oyuncu tedavi ve karantina sürecine girecek.
Taylan, Giresunspor maçında oynayamayacak. Taylan'ın yanı sıra Selçuk İnan ve teknik kadrodan Cihan Ünal'ın testleri de pozitif çıktı.
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