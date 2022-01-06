Galatasaray'a bir kötü haber de Taylan Antalyalı'dan geldi. Aanholt, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün ardından Taylan da koronavirüse yakalandı.

Oyuncu tedavi ve karantina sürecine girecek.

Taylan, Giresunspor maçında oynayamayacak. Taylan'ın yanı sıra Selçuk İnan ve teknik kadrodan Cihan Ünal'ın testleri de pozitif çıktı.