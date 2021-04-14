Futbol Galatasaray'da koronavirüs şoku! 1 futbolcu pozitif çıktı

Galatasaray'da koronavirüs şoku! 1 futbolcu pozitif çıktı

Futbol

Galatasaray'da koronavirüs şoku! 1 futbolcu pozitif çıktı

Galatasaray, bir futbolcusunun Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

14 Nisan 2021, Çarşamba 19:28 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

İSTANBUL(DHA)

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