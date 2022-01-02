Diğer Sporlar Galatasaray'da koronavirüs şoku! 6 kişinin testi pozitif çıktı

Galatasaray'da koronavirüs şoku! 6 kişinin testi pozitif çıktı

Diğer Sporlar

Galatasaray'da koronavirüs şoku! 6 kişinin testi pozitif çıktı

Galatasaray kadın voleybol takımında 5'i oyuncu 1 personel olmak üzere 6 kişinin PCR testi pozitif çıktı.

02 Ocak 2022, Pazar 23:20 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımıza uygulanan PCR testleri sonrasında beş oyuncumuz ile bir teknik ekip personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın ve personelimizin tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır" denildi.

İSTANBUL (İHA)

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