Futbol Galatasaray'da koronavirüs şoku! İki futbolcu pozitif çıktı

Galatasaray'da koronavirüs şoku! İki futbolcu pozitif çıktı

Futbol

Galatasaray'da koronavirüs şoku! İki futbolcu pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, bugün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR testinde iki futbolcunun sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

16 Temmuz 2021, Cuma 23:33 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

AA

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