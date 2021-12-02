Futbol Galatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı

Futbol

Galatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

02 Aralık 2021, Perşembe 22:54 Son Güncelleme:
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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL (DHA)

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