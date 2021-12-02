Galatasaray'da koronavirüs şoku! Testi pozitif çıktı
Galatasaray Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
02 Aralık 2021, Perşembe 22:54 Son Güncelleme:
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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL (DHA)