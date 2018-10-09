Galatasaray'da Maicon'a yol göründü

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, transferin son gününde kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği fakat evraklar yetişemeyince Galatasaray'da kalan Maicon için yeniden nabız yoklayacak. Sarı-Kırmızılı ekip de Maicon'un ayrılmasına sıcak bakıyor.

09 Ekim 2018, Salı 08:53
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Suudi Arabistan’da transferin kapanmasına saatler kala, Gomis’in de imza attığı Al Hilal takımıyla 3 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Maicon, evraklar gecikince, Galatasaray’da kalmıştı.

Arap kulübünün Brezilyalı futbolcuya olan ilgisi devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli stoperi devre arasında aynı şartlarla Al Hilal’e göndermeyi planlıyor.

Bu transferin gerçekleşmesi halinde golcünün yanı sıra yeni bir stoper transferi yapılması da gündeme gelebilir.

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