Galatasaray'da Maicon'a yol göründü
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, transferin son gününde kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği fakat evraklar yetişemeyince Galatasaray'da kalan Maicon için yeniden nabız yoklayacak. Sarı-Kırmızılı ekip de Maicon'un ayrılmasına sıcak bakıyor.
Suudi Arabistan’da transferin kapanmasına saatler kala, Gomis’in de imza attığı Al Hilal takımıyla 3 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Maicon, evraklar gecikince, Galatasaray’da kalmıştı.
Arap kulübünün Brezilyalı futbolcuya olan ilgisi devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli stoperi devre arasında aynı şartlarla Al Hilal’e göndermeyi planlıyor.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde golcünün yanı sıra yeni bir stoper transferi yapılması da gündeme gelebilir.
Fanatik