Futbol Galatasaray'da Marcao anlaşmazlığı

Galatasaray'da Marcao anlaşmazlığı

Futbol

Galatasaray'da Marcao anlaşmazlığı

Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performans ile birçok kulübün listesine giren Marcao, takımı ile sözleşme konusunda anlaşamayınca beklemeye geçti.

27 Şubat 2021, Cumartesi 09:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray’da bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarına giren Marcao için yönetim harekete geçti. Kadrodaki en çok transfer teklifi alan isim olan başarılı stoperin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak sarı-kırmızılılar Brezilyalı oyuncunun kafasının karışmaması için kendisine yeni anlaşma teklif etti.

Seneye bedelsiz olarak takımdan ayrılmasından korkulan Marcao bu sezon 850 bin Euro, gelecek sezon ise 900 bin Euro kazanacak. Fotomaç’ın haberine göre Galatasaray, sambacıya yüzde 20 zam yapılarak sözleşmesinin 3 yıllık daha uzatılması seçeneğini sundu. Buna karşılık Marcao'nun menajeri yönetimin düşündüğü 1.1 milyon Euro'nun çok düşük olduğunu ve oyuncusu için istediği rakamın en kötü ihtimalle yıllık 1 milyon 750 bin Euro olduğunu bildirdi. Sarı-kırmızılılar da bu cevabın ardından Marcao'nun sözleşmesinin uzatılması konusunu şimdilik beklemeye alındı.

 PERFORMANSI KONUŞULUYOR

Henüz 24 yaşında olan ve önünde uzun bir gelecek bulunan Marcao, bu sezon Galatasaray’da 23’ü Süper Lig, 3’ü UEFA Avrupa Ligi, 2’si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 28 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı stoper bu maçlarda 1 gol, 1 asistle oynarken mücadeleci futboluyla alkış topladı.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Younes Belhanda için Başakşehir iddiası