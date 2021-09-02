Futbol Galatasaray'da Marcao'ya verilen ceza belli oldu

Galatasaray'da Marcao'ya verilen ceza belli oldu

Futbol

Galatasaray'da Marcao'ya verilen ceza belli oldu

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

02 Eylül 2021, Perşembe 23:45 Son Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir" denildi.

İSTANBUL / DHA

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