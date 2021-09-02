Galatasaray'da Marcao'ya verilen ceza belli oldu
Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.
02 Eylül 2021, Perşembe 23:45 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir" denildi.
İSTANBUL / DHA
İlgili Haberler
BUNLARI DA OKUYUN