Futbol Galatasaray'da Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü

Galatasaray'da Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü

Futbol

Galatasaray'da Mostafa Mohamed kırmızı kart gördü

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray'da Mostafa Mohamed, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

03 Mart 2021, Çarşamba 20:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Mostafa Mohamed, Ankaragücü maçın 57. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabaka 2-0 Ankaragücü üstünlüğü ile geçilirken Mostafa Mohamed, İbrahim Akdağ'a yaptığı faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü.

Hakem Halil Umut Meler, Mısırlı golcünün İbrahim Akdağ'a dirseği ile müdahalede bulunduğunu işaret etti.

KARAR SONRASI İTİRAZLAR

Galatasaraylı oyuncular, uzun süre karara itiraz etse de VAR hakemi Cüneyt Çakır'dan pozisyonun incelenmesi yönünde bir talep gelmedi.

Mostafa Mohamed, kariyerindeki 2. kırmızı kartı Ankaragücü karşısında görmüş oldu.

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